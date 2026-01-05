Concluyen las obras de mejora del saneamiento con una inversión de 277.400 euros

Calle de Ribadesella. - PRINCIPADO

OVIEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias concluyó las obras de mejora del saneamiento en Ribadesella, con una inversión de 277.400 euros. Los trabajos se han ejecutado en la calle del Comercio y han permitido renovar y reforzar la red de saneamiento.

El proyecto ha consistido en la sustitución de 710 metros del colector de recogida de aguas residuales y en la ejecución de 15 pozos de registro, a través de los cuales se han conectado a la red principal 40 acometidas domiciliarias. Asimismo, se han repuesto todos los servicios afectados durante la obra y se ha restaurado el viario intervenido.

La intervención beneficia a 500 vecinas y vecinos y permite solucionar las pérdidas actuales en la red de saneamiento, además de corregir los problemas derivados de la entrada de agua marina en episodios de pleamar.

La presencia de agua salada en las redes ocasiona sobrecargas en la capacidad hidráulica de los colectores, en los sistemas de bombeo y en otras infraestructuras, lo que merma también el rendimiento de las estaciones depuradoras.

La obra se enmarca en el plan de inversiones de la consejería, orientado a modernizar las infraestructuras hidráulicas, garantizar el abastecimiento, avanzar en eficiencia energética y dar respuesta a los desafíos del cambio climático.