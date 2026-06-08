Concluyen las obras para reducir el ruido en el entorno de la AP-66, a su paso por Campomanes, en el concejo de Lena. - MINISTERIO TRANSPORTES

OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras para reducir el ruido generado por el tráfico en el entorno de la AP-66 a la altura de la parroquia de Campomanes, en el concejo de Lena, provincia de Asturias.

La inversión realizada ha ascendido a 270.539,72 euros, financiada con cargo a los fondos europeos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En total, se han instalado 96 metros de pantallas acústicas de 2 metros de altura, entre los kilómetros 65,88 y 65,78, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica (OCA).

Con estas obras se han ejecutado las protecciones necesarias, basadas en las conclusiones de un estudio acústico previo que medía los niveles de ruido en la zona. De esta manera, se han llevado a cabo actuaciones correctoras para reducir la afección acústica en el entorno de la AP-66.

Además, el proyecto ha incluido todas las actuaciones necesarias de reposiciones de servicios afectados, situaciones provisionales y acondicionamiento de caminos, derivadas de la ejecución de las protecciones acústicas.