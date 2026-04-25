El concurso Rock Gijón define a sus nueve semifinalistas para las actuaciones de mayo

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OVIEDO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la segunda edición del Concurso Pop Rock Villa de Gijón 'Premio Alberto Toyos' (Rock Gijón) ha seleccionado a los nueve proyectos musicales que accederán a la fase eliminatoria del certamen. Las semifinales se han programado para los días 15, 22 y 29 de mayo en la sala Acapulco de la ciudad.

Los grupos seleccionados por el jurado, compuesto por cinco profesionales del sector, han sido Black Sun Valley, Dinosaurio Meteorito, Glutemato, Ítaca, Leather Boys, Mayday, Milana Bonita, Ribanos y Ritmo Vudú. Para la elección, se han seguido criterios de "calidad, innovación, creatividad, puesta en escena, proyección y gestión", según ha informado Divertia en nota de prensa.

De esta fase eliminatoria saldrán los dos proyectos que han de participar en la gran final, que se celebrará el próximo 5 de junio, a las 19.30 horas, en el Gijón Arena. Dicha cita contará con la actuación de la banda madrileña Burning como artista invitada.

El grupo que resulte ganador del concurso obtendrá un bono valorado en 2.000 euros y formará parte de la programación oficial del Verano de Gijón.