Condenados a 11 meses de prisión los tres acusados de trucar cuentakilómetros en la venta de vehículos

Publicado 18/02/2019 11:18:56 CET

AVILÉS, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres que responden a las iniciales de G.I.V.R, J.M.S.G. y M.V.P. han sido condenados a 11 meses de prisión cada uno por un delito de estafa continuada al haber vendido hasta 25 coches en una empresa de vehículos de ocasión de Avilés donde los acusados habían trucado los cuentakilómetros para vender los vehículos a un mayor precio de mercado.

Ésta ha sido la condena que ha impuesto el juez del Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés este lunes tras alcanzar un acuerdo entre los tres acusados y el Ministerio Fiscal, para rebajar la pena de prisión, que inicialmente la fiscalía estimaba en dos años para cada uno de los tres acusados, donde dos de ellos eran los administradores de la empresa y el tercero un empelado de la empresa.

La Fiscalía ha tenido como atenuante que los acusados ya han consignado 28.046 euros en un inicio, y otros 2.118 euros para indemnizar a cinco de los estafados. El juez también les ha impuesto una pena por la cual deben indemnizar a los 20 damnificados en los tiempos y forma que se establecerán en la sentencia, para suspender el ingreso en prisión de once meses.

Los tres acusados han aceptado el acuerdo, tras reconocer los hechos de los que se les acusaba, y de esta manera no se ha celebrado el juicio oral, y no entrarán en prisión siempre y cuando no delincan en los dos próximos años y hagan frente a la indemnización de la responsabilidad civil. Además los tres acusados deben hacerse cargo de las costas procesales a partes iguales.

Los hechos se remontan a un periodo de entre el año 2013 y 2015, donde los tres acusados obtenían una comisión por cada una de las 25 ventas de vehículos que hacían, modificando el cuentakilómetros de los coches que vendían. Así, reflejaban menos kilómetros de los que tenían, consiguiendo un precio mayor en la venta.