Accidente de tráfico en Sevares - SEPA

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un turismo ha chocado la pasada madrugada contra una vivienda en Llanos de Sevares, en el concejo asturiano de Piloña, sin que se hayan registrado heridos ni personas atrapadas en el interior del vehículo, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 5.52 horas. Según se indicó el conductor, el accidente se produjo en el punto kilométrico 352 de la carretera nacional N-634, cuando se salió de la vía al intentar esquivar a un animal.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del SEPA con base en el parque de Piloña, que realizaron tareas de seguridad y normalización de la vía hasta las 7.37 horas, momento en el que regresaron a su base.

Además, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) envió una ambulancia de soporte vital básico junto al equipo de Atención Primaria de Infiesto, que resolvió la asistencia en el lugar, y se informó del suceso a la Guardia Civil de Tráfico.