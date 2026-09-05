Un conductor resulta herido tras caer con su coche por un desnivel en La Caridad, en El Franco

Vehículo accidentado en El Franco. - SEPA

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido, tras sufrir una salida de vía con su vehículo y caer por un desnivel, en la antigua N-634 en La Caridad, El Franco. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el afectado ha sido trasladado al Hospital de Jarrio.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 5.01 horas. En la llamada inicial, el alertante indicó que no podía salir del automóvil, aunque posteriormente precisó que había logrado abandonar el coche tras haberse salido de la calzada y caer por un desnivel de unos 40 metros.

Se movilizó a efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Barres (Castropol) y Luarca (Valdés), si bien finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos. Una vez en el lugar del suceso, los bomberos de Barres compromaron que el accidentado se encontraba fuera del turismo, le prestaron atención y le ayudaron a remontar la zona del desnivel. La dotación se encargó también de asegurar el vehículo, dando por finalizada la intervención a las 7.02 horas.

La sala del 112 del SEPA informó del accidente a la Guardia Civil y al SAMU, que movilizaron hasta el lugar a un equipo médico y a la ambulancia de soporte vital básico de Navia.