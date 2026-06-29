Un conductor resulta herido tras salirse de la vía y caer por un desnivel en Cangas de Onís

Accidente de tráfico en Cangas de Onís. - SEPA

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo, de 34 años, ha resultado herido de consideración este lunes tras salirse de la vía por causas que se desconocen y caer por un desnivel de unos dos metros cuando circulaba por la carretera AS-114, a la altura del punto kilométrico 11, en el tramo comprendido entre puente Intriago y Mestas de Con, en Cangas de Onís.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el herido ha sido evacuado para la realización de pruebas complementarias al Hospital del Oriente, en Arriondas, lugar hasta el que se ha desplazado el equipo médico de la UVI-móvil de la zona.

El hombre ha tenido que ser excarcelado por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Cangas de Onís, quienes han tenido que asegurar inicialmente el vehículo con un cabestrante. Posteriormente, los bomberos han retirado las puertas delantera y trasera del lado izquierdo para abrir el hueco necesario y liberar al afectado, que se encontraba atrapado por una pierna.

En coordinación con el equipo sanitario, los efectivos del SEPA han extraído al conductor inmovilizado con un collarín y un arnés de araña en un bloque rígido con ayuda de la tabla de rescate. Asimismo, han realizado labores de limpieza de la vegetación en la zona para poder portear al herido hasta la carretera, donde aguardaba la ambulancia.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso del accidente a las 08.00 horas mediante una llamada en la que se alertaba de la salida de vía del coche y de la presencia de una persona herida y atrapada en su interior. Desde el centro pasó el aviso al SAMU, se movilizaron a los bomberos y se comunicó la situación a la Guardia Civil de Tráfico y a los responsables de mantenimiento de la vía.