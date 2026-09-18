Un conductor resulta herido tras sufrir un vuelco en Boal

Vuelco - SEPA

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido en la mañana de este viernes tras sufrir un accidente de tráfico y quedar atrapado en su vehículo en el concejo de Boal, según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recogida por Europa Press.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 07.51 horas. Hasta el lugar del suceso se desplazaron los efectivos de Bomberos del Principado de Asturias con base en el parque de Castropol, quienes procedieron a la evacuación del herido del interior del turismo. Para su extracción e inmovilización, los bomberos utilizaron una tabla de rescate.

Tras ser rescatado, el conductor fue atendido por el equipo de Soporte Vital Avanzado (SVA) de Jarrio del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que se encargó de su posterior traslado en ambulancia al Hospital de Jarrio, en el concejo de Coaña.