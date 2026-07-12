La mitad de los conductores en España ya eligen las gasolineras 'low cost' como primera opción - PLENERGY

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los conductores asturianos son los que más confían en el combustible de bajo precio, según la última entrega del estudio elaborado por IO Investigación, que destaca que el precio del combustible sigue siendo el principal factor de elección para el 81% de los conductores asturianos, diez puntos porcentuales más que en 2024.

Según este informe, el 77% de los encuestados confía en la calidad de la gasolina de bajo precio, un dato 17 puntos mayor que hace dos años y el más alto de España. La convicción de que su calidad "es idéntica" a la tradicional crece 14 puntos en dos años.

El 86% de los conductores asturianos admite haber probado este tipo de estaciones y para el 51% ya constituye su primera opción de repostaje, 13 puntos más que en 2024. Además, nueve de cada diez conductores declaran que les gusta o les gustaría disponer de una gasolinera de bajo precio cerca de su casa o de su trabajo, el mayor respaldo de toda España.

El informe señala que cerca de nueve de cada diez conductores asturianos cambiarían de gasolinera por un ahorro de hasta 10 céntimos por litro. En concreto, el 49% tomaría la decisión con una diferencia de tan solo cinco céntimos, mientras que un 37% lo haría por diez céntimos.