El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) queda estabilizado y se autoriza el regreso de 1.000 desalojados

Imagen de la zona afectada por el paso del incendio de Los Gallardos. A 11 de julio de 2026 en Almería (Andalucía, España).- Francisco J. Olmo - Europa Press

TURRE (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo por la mañana que el dispositivo andaluz contra incendios forestales, el Infoca, ha dado por estabilizado el fuego de Los Gallardos (Almería) declarado el pasado jueves y por el que han fallecido al menos doce personas, así como que se autoriza el regreso de las 1.000 personas que permanecían desalojadas por este suceso por el que unas 1.600 tuvieron que abandonar sus hogares. De ellas, unas 600 pudieron ya volver a sus viviendas desde este pasado sábado por la noche.

"Buenas noticias. Tras días muy duros, el Plan Infoca da por estabilizado el #IFLosGallardos", ha escrito el presidente andaluz en su cuenta en la red social 'X', en un mensaje publicado sobre las 11,05 horas.

Moreno se ha desplazado además este domingo al puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería), desde donde ha atendido a los medios y ha detallado la información al respecto de la estabilización de este incendio, paso previo a que se pueda dar por controlado y, posteriormente, por extinguido.

El presidente ha concretado que la estabilización del incendio significa que éste ha quedado "perimetrado y acotado, sin peligro de llamas", y ha valorado que "las condiciones meteorológicas de la noche --con más de un 90 por ciento de humedad y con el viento que "amainó de manera notable"-- han sido sumamente positivas", lo cual, "sumado al esfuerzo colectivo de todos los efectivos" desplegados, ha posibilitado esta "buena noticia".

UNAS 7.000 HECTÁREAS QUEMADAS

Moreno ha precisado que el "balance inicial" de este incendio deja unas "7.000 hectáreas quemadas" en "un perímetro de más de 40 kilómetros", y ha indicado que, con la estabilización de este incendio, se pasa a una fase de "desescalada" en la que la situación operativa de la emergencia se rebaja a nivel 1, de forma que la Unidad Militar de Emergencia (UME) que se había movilizado al ascender a nivel 2 podrá a partir de ahora retirarse del lugar.

El dirigente andaluz ha detallado que ahora se va a mantener un dispositivo conformado por "en torno a unos 90 efectivos del Infoca y medios aéreos de vigilancia", y ha confirmado que "se autoriza el regreso de las 1.000 personas que permanecían desalojadas", si bien esta vuelta a casa se realizará "de manera escalonada" para que se lleve a cabo "con todas las garantías y precauciones", según ha puntualizado.

El presidente ha querido felicitar "a todos los efectivos que han participado" en el dispositivo para atajar este incendio contra el que, según ha subrayado, se ha puesto "toda la carne en el asador" para "empezar a estabilizarlo", y ha destacado que se ha llegado a movilizar a "32 medios aéreos simultáneamente sobre el terreno", así como a "en torno a 500 efectivos de distinta naturaleza a través del Plan Infoca, de la UME" o del Consorcio de Bomberos almeriense.

"QUEDA UN VERANO COMPLICADO"

Por otro lado, el presidente de la Junta ha avisado de que de este incendio habrá que "sacar conclusiones", así como debe servir para "trasladar a los ciudadanos" que todavía se está "a mediados de julio", lo que significa que "queda medio" mes, más "todo agosto, septiembre y octubre" como meses especialmente peligrosos para la declaración de incendios forestales, por lo que "queda un verano complicado en Andalucía y en España" en general.

Eso implica que "tenemos que estar todos muy atentos", tanto "las instituciones" como "todos los representantes, los que tienen responsabilidades en el ámbito de las emergencias, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", y también "los vecinos", que "son fundamentales" para, por ejemplo, "alertar cuando hay humo, cuando ven actitudes sospechosas de alguien" que puede ser un pirómano, y también para atender las "instrucciones" que a veces se les dan desde las autoridades.

En ese punto, Moreno ha querido enfatizar que las instrucciones que desde las autoridades se dan a los ciudadanos "no son recomendaciones", sino que "son órdenes" que hay que cumplir para "velar por la seguridad" de las propias personas, que, si no las cumplen, pueden "poner en riesgo sus vidas y también la vida de los equipos de emergencia que muchas veces tienen que ir a rescatarlos", ha abundado el presidente.

Ha llamado además la atención acerca de que, de media, se registran en Andalucía "15 conatos diarios" de incendios forestales, de forma que "la mayoría" de los fuegos que se originan "se consiguen apagar en el inicio, que es cuando es más fácil abordarlos, pero hay otros que no se consiguen abordar porque las condiciones meteorológicas son claramente adversas, especialmente el viento y la orografía, que condicionan mucho cómo atacar un incendio", según ha puesto de relieve Juanma Moreno, que ha recordado además que "muchos" de los incendios son "causados por la mano del hombre de manera directa o indirecta, por negligencias".

EL "PRINCIPIO DEL FIN" DE UN INCENDIO "TERRORÍFICO"

Moreno ha celebrado que la estabilización de este "terrorífico incendio" supone "el principio del fin" del mismo, y ha subrayado que este fuego "ha batido récords en cuanto a velocidad" de propagación de las llamas, hasta el punto de que ha sido "uno de los incendios más rápidos" que se ha vivido en Andalucía y "probablemente en España".

Tras ello, ha considerado que hay que tomarse "muy en serio las circunstancias" que trae "el cambio climático", que "ha generado circunstancias cada vez más complejas, con incendios que nunca se habían visto, muchos de ellos inabordables", según ha destacado.