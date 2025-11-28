La Confederación Hidrográfica abre expediente al Patronato Deportivo por un vertido de caucho

Archivo - Recogida de vertido de caucho en el Jardín Botánico Atlántico. (Archivo) - IU XIXÓN - Archivo

GIJÓN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha comunicado al Patronato Deportivo Municipal el inicio de un expediente sancionador contra el Patronato Deportivo Municipal (PDM).

El motivo es una "actividad susceptible de contaminar el dominio público por la presencia de restos de fibras y caucho procedentes de los campos de fútbol de El Tragamón, en el entorno de la aliseda inundable del Jardín Botánico de Gijón, que terminan en el arroyo Santurio y el río Peñafrancia", según una nota de prensa de IU.

Así lo ha advertido el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, quien ha acusado al presidente del PDM y edil de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, de actuar de forma "negligente" ante el episodio del vertido de caucho originado en el campo de fútbol El Tragamón, que afecta al Botánico.

"Han pasado cinco meses desde que advertimos al Gobierno municipal de lo que estaba pasando en El Tragamón", ha recalcado Suárez Llana, quien ha recordado que ya el pasado 6 de junio alertaron sobre este asunto en Comisión. Esto derivó en una inspección del servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental del Ayuntamiento cinco días después.

"A pesar del informe emitido tras la inspección, que instaba al PDM a tomar medidas para contener el vertido, no se hizo nada", ha reprochado el portavoz de IU.

A mayores, ha recriminado a Pañeda que, en vez de tomar medidas inmediatas, eche "balones fuera", trasladando la responsabilidad al Club Deportivo Arenal, "a través de una campaña de acoso y derribo sin precedentes", ha asegurado.

"Para el señor Pañeda el problema no es que una instalación deportiva municipal sea el origen de un vertido contaminante, sino que el club que la gestiona haya informado sobre ello", ha sostenido.

Con todo, ha dicho esperar que "ahora, ante la apertura de expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica, el Patronato actúe de una vez, pero también que el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento emprenda las medidas de restauración necesarias para eliminar todos los restos de caucho y fibras tanto de la aliseda del Jardín Botánico como de los cauces del Santurio y el Peñafrancia".

NUEVA ARQUETA DE CONTENCIÓN

Sobre este asunto, de acuerdo a un informe del Ayuntamiento recogido por Europa Press, cuando tuvieron constancia de la posibilidad de que se estuviera vertiendo caucho, se acordó la construcción de una arqueta de contención exterior a la parcela del campo de fútbol.

Como medida provisional, en tanto no se realizaba la obra, se optó por colocar una cesta con una malla filtrante, con el fin de retener el caucho arrastrado por el agua de lluvia, especialmente en episodios de cierta intensidad.

Asimismo, tras la inspección desde el área de Medio Ambiente, se procedió a la retirada de aproximadamente cuatro toneladas de caucho acumulado en las inmediaciones del Jardín Botánico.

Simultáneamente, se tomó la decisión de requerir al club de fútbol que procediera de manera constante a la limpieza de las arquetas de decantanción existentes en el campo de fútbol, en tanto se construía la nueva arqueta de contención definitiva, con cargo al presupuesto del Patronato, y que ya ha sido instalada.

Además, el pasado 13 de junio el Club Deportivo Arenal remitió un escrito al Patronato en el que solicitaba una revisión de las deficiencias existentes por parte de un técnico.

En respuesta, con fecha 25 de junio, se le comunicó que el mantenimiento del campo de fútbol es responsabilidad del club, tal y como se establece en el convenio de cesión de la citada instalación.

Sumado a ello, se les requirió que instalen mallas o tamices en las arquetas de decantación existentes y que procedan a su vaciado periódico, con el fin de evitar la acumulación y posterior arrastre de caucho al exterior.