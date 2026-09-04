La Confederación Hidrográfica del Cantábrico incorpora dos estaciones hidrometeorológicas en Lena y Quirós

Nueva estación en Quirós. - CHC

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha incorporado dos nuevas estaciones a su red del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAI CH Cantábrico), situadas en el puerto de La Ballota, en Lena, y en el alto del Gamoniteiro, en Quirós, que ya se encuentran operativas y ofrecen datos en tiempo real.

Las nuevas instalaciones cuentan con pluviómetro, termómetro, nivómetro y sensor de altura de nieve, además de una cámara para el contraste de los datos y el control de las estaciones.

Las actuaciones han supuesto una inversión de 123.814 euros, financiada con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del fondo europeo NextGenerationEU.

Según ha informado la Confederación, la incorporación de ambas estaciones mejora la cobertura territorial de la red de observación hidrometeorológica y amplía la disponibilidad de información para el seguimiento de las condiciones meteorológicas e hidrológicas de la demarcación.

El SAI CH Cantábrico ofrece información en tiempo real sobre niveles de agua, caudales, precipitaciones y temperaturas. Los datos recogidos automáticamente se actualizan cada cinco minutos y tienen entre sus principales objetivos mejorar la información hidrológica y realizar el seguimiento de avenidas para prevenir y minimizar sus posibles daños.

La información resulta de utilidad para organismos y administraciones con competencias en protección civil durante la gestión de episodios de avenidas, especialmente en las áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs), al contribuir a los sistemas de alerta temprana y de ayuda a la decisión.

Con estas dos incorporaciones, la red del SAI CH Cantábrico alcanza las 181 estaciones, que integran 159 puntos de control de nivel, 141 pluviómetros y 147 termómetros.

Asturias cuenta con 94 estaciones, seguida de Cantabria, con 46; Navarra, con 16; País Vasco, con 12; Galicia, con siete, y Castilla y León, con seis.