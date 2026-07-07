La Confederación Hidrográfica del Cantábrico incorpora una nueva estación pluviométrica en Siero

La nueva infraestructura, ubicada en Cerro Gavio, en el concejo de Siero (Asturias). - CHC

OVIEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha incorporado una nueva estación pluviométrica a su red de control en el marco de las actuaciones de mejora del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAI CH Cantábrico). La nueva infraestructura, ubicada en Cerro Gavio (Siero), ya se encuentra operativa y ha comenzado a ofrecer datos de precipitación en tiempo real a través del visor del SAI.

Según ha informado el organismo, esta actuación ha supuesto una inversión exacta de 20.712,02 euros, financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea. La nueva estación cuenta con sistemas automáticos de adquisición y transmisión de datos que han sido diseñados para garantizar su correcto funcionamiento incluso en condiciones ambientales adversas.

En una nota de prensa, la CHC destaca que la puesta en marcha de esta infraestructura mejora la cobertura de la red de observación hidrometeorológica de la demarcación y proporciona información continua sobre las precipitaciones en una zona estratégica de la cuenca. Estos datos, según apunta, resultan "esenciales" para el seguimiento de episodios de lluvias intensas, la vigilancia hidrológica, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y la gestión del riesgo de inundación, especialmente en las áreas definidas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs).

La información bruta que recoge de manera automática el SAI se actualiza de forma cincominutal y ofrece datos en tiempo real sobre los niveles de las aguas, caudales circulantes, lluvias registradas y temperaturas. Sus principales objetivos son la mejora de la información hidrológica y el seguimiento de avenidas a efectos de prevenir y minimizar sus daños, resultando de especial interés para las administraciones con competencias en protección civil.

Con la incorporación de Cerro Gavio, la red del SAI CH Cantábrico alcanza un total de 173 estaciones en servicio, que integran 155 puntos de control de nivel, 133 pluviómetros y 139 termómetros. Por comunidades autónomas, Asturias se sitúa a la cabeza con 89 estaciones, seguida de Cantabria, con 46; Navarra, con quince; País Vasco, con doce; Galicia, con siete; y Castilla y León, con cuatro estaciones.