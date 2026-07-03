La Conferencia Iberoamericana avanza en Avilés hacia una Carta de Cuidados

IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, celebrada este viernes en Avilés. - JUAN VEGA

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, celebrada este viernes en Avilés como antesala de la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid en noviembre, ha servido para avanzar en la futura Carta Iberoamericana de Cuidados y reforzar la cooperación entre los países participantes en materia de políticas sociales e inclusión.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado que la reunión ha permitido lanzar "un mensaje de diálogo, de encuentro y de cooperación" para avanzar en la construcción de sistemas de cuidados que garanticen el derecho de la ciudadanía "a cuidar en condiciones dignas y a ser cuidados cuando lo requiramos".

Además, ha subrayado que la adopción de la Carta Iberoamericana de Cuidados coincide con la próxima tramitación en el Congreso de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y con el incremento de la financiación del sistema.

Según ha señalado, esa reforma supondrá "la refundación" del sistema de cuidados y permitirá reducir las listas de espera de la dependencia y ampliar el número de personas atendidas.

INNOVACIÓN SOCIAL

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que el encuentro ha permitido compartir experiencias sobre innovación social y desarrollo inclusivo, ámbitos en los que, a su juicio, España ejerce un "claro liderazgo".

Saiz ha defendido la necesidad de entender las políticas sociales como una inversión con retorno para la sociedad y ha abogado por reforzar la cooperación entre los países iberoamericanos y la Unión Europea para afrontar retos comunes que "ningún país puede abordar en solitario".

La ministra ha señalado que el intercambio de experiencias y de políticas basadas en la evidencia científica permitirá avanzar en soluciones compartidas en ámbitos como la inclusión y la protección social.