Saiz celebra que la regularización extraordinaria ya haya generado 2.400 altas en la Seguridad Social en Asturias

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, celebrada en Avilés. - JUAN VEGA

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado este viernes los primeros resultados del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en Asturias, que, según ha señalado, ya ha generado 2.400 altas en la Seguridad Social.

En declaraciones a los medios tras participar en la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, celebrada en Avilés, la ministra ha recordado que el Principado ha superado las 14.000 solicitudes de regularización y que más de la mitad ya han sido admitidas a trámite.

Saiz ha destacado además que Asturias presenta una distribución "paritaria" de las solicitudes entre hombres y mujeres y ha subrayado que el proceso ya está teniendo una "traslación clara" en el ámbito laboral.

La ministra ha agradecido la labor de las entidades colaboradoras en materia de extranjería y del conjunto de las administraciones implicadas en el desarrollo del proceso. "Han puesto lo mejor de sí mismas para dar respuesta a un proceso tan importante como este", ha señalado.