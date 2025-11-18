El I Congreso Internacional de Turismo Rural de Asturias comienza mañana con todas las plazas cubiertas

Archivo - Río Sella a su paso por Cangas de Onís, vista del Puente Romano. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El I Congreso Internacional de Turismo Rural de Asturias comenzará este miércoles en el Parador de Cangas de Onís con todas las plazas cubiertas. El aforo se completó el pasado jueves, cuando se cerraron las inscripciones ante la alta demanda de participación.

El encuentro, organizado por el Gobierno del Principado con motivo del 40º aniversario de la marca 'Asturias Paraíso Natural', reunirá durante dos jornadas a profesionales, representantes institucionales y expertos nacionales e internacionales para debatir sobre el futuro del sector y posicionar Asturias como referencia internacional del turismo rural sostenible.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, como antesala del congreso, una treintena de agencias de viaje especializadas de Alemania, Italia, Países Bajos, Reino Unido y España participan desde el domingo en tres itinerarios de familiarización por Asturias.

Los operadores internacionales y nacionales mantendrán, antes de la apertura del congreso, un encuentro de trabajo con empresas turísticas asturianas, de 10.00 a 14.00 horas, en el Parador de Cangas de Onís, donde intercambiarán propuestas de comercialización y colaboración profesional.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 15.30 horas y correrá a cargo de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, en un acto que contará con la participación de representantes institucionales y empresariales del sector.

El primer bloque del congreso, titulado 'El nuevo viajero y la evolución del turismo rural', abordará los cambios en el comportamiento del visitante, las nuevas motivaciones del turismo rural y los retos de modernización, mientras que la jornada del jueves se centrará específicamente en sostenibilidad y turismo responsable.

Entre los ponentes figuran expertos en análisis de tendencias, responsables de plataformas digitales y de asociaciones rurales de diferentes regiones españolas, que tratarán sobre innovación, autenticidad y relevo generacional.