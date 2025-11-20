El Congreso Internacional de Turismo Rural destaca la sostenibilidad y la autenticidad como claves

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El I Congreso Internacional de Turismo Rural de Asturias identifica como claves para el futuro del sector la colaboración, la sostenibilidad, la autenticidad y la participación comunitaria. El evento ha concluido este jueves tras dos jornadas de trabajo y encuentro profesional celebradas en el Parador de Cangas de Onís en las que han participado 180 profesionales y una treintena de agencias de España, Alemania, Italia, Países Bajos y Reino Unido.

Las personas participantes, que han ofrecido una imagen optimista sobre el porvenir del turismo rural, apuestan por un modelo arraigado en el territorio y en la cultura local.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, esta cita consolida la comunidad como referente nacional e internacional en turismo rural sostenible, coincidiendo con la celebración del 40º aniversario de la marca Asturias Paraíso Natural.

Las jornadas han permitido analizar los nuevos perfiles del viajero rural, la evolución de sus hábitos y motivaciones, así como evaluar la sostenibilidad y el valor local como ejes estratégicos.

También se han abordado casos de éxito nacionales e internacionales, la comercialización y el posicionamiento competitivo de los destinos rurales, o la aplicación de la inteligencia artificial como herramienta para mejorar la gestión, la promoción y la experiencia de las personas visitantes.

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, ha sido la encargada de clausurar el encuentro y ha destacado la importancia del turismo rural como motor de cohesión y transformación territorial. También ha subrayado que el modelo asturiano funciona "porque reparte oportunidades y crea justicia territorial".

Además, ha señalado que el Principado conserva una de las menores presiones turísticas de España, un hecho que responde "a la planificación, la regulación y la responsabilidad compartida".

"En Asturias no queremos destinos, queremos territorios vivos", ha reivindicado Martínez, quien ha reafirmado la condición del Gobierno del Principado de "aliado útil y cercano" del sector turístico.

"El turismo rural no solo genera economía, también genera comunidad", ha apuntado la viceconsejera, al tiempo que ha incidido en la necesidad de seguir avanzando en la profesionalización, la innovación y la cooperación para mantener vivo el territorio y su identidad.

Las personas que no hayan podido acudir al congreso y estén interesadas en acceder a las ponencias podrán hacerlo, a partir del próximo martes en la web oficial.