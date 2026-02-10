Congreso y Senado aprueban reforzar las campañas educativas sobre los riesgos del consumo de bebidas energéticas

Bebidas energéticas - EUROPA PRESS

MADRID/OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio de los Problemas de las Adicciones ha aprobado este martes una proposición no de ley (PNL) del PSOE para reforzar las campañas educativas, divulgativas y de sensibilización sobre el consumo responsable de bebidas energéticas, con el fin de aumentar el conocimiento entre padres y jóvenes sobre sus posibles efectos adversos, especialmente cuando se combinan con alcohol.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la percepción del riesgo y reducir los efectos adversos asociados al consumo de bebidas energéticas, especialmente cuando se combinan con alcohol, y ha sido aprobada con una enmienda transaccional del PP, con 34 votos a favor y dos en contra.

Durante su defensa, la diputada del PSOE Caridad Rives ha recordado que en 2025 el 38,4 por ciento de los jóvenes españoles de entre 14 y 18 años reconocía haber consumido bebidas energéticas en los 30 días previos, mientras que el 15,2 por ciento admitía haberlas combinado con alcohol.

Asimismo, Rives ha subrayado que cada vez son más los estudios que demuestran que el consumo de estas bebidas son perjudiciales para la salud. "Muchos de los ingredientes de la amplia y diversa oferta de bebidas energéticas pueden contribuir a la aparición de problemas cardiovasculares, hematológicos, neurológicos, psicocomportamentales, hipertensión, pérdida de masa ósea, alteración del sistema nervioso central o obesidad. Y efectos secundarios como palpitaciones, insomnio o náuseas", ha detallado la diputada.

Tras ello, ha lamentado que algunos jóvenes acaban en el hospital por el consumo de estas bebidas "casi siempre mezcladas con otras sustancias, con las que se potencian mutuamente sus efectos". "Aunque también es cierto que en algunos casos disfrazan la percepción de los efectos. Por ejemplo, la ingesta de cafeína disminuye la percepción de una borrechera por ingesta de alcohol, con el riesgo que esto conlleva", ha manifestado.

Al hilo, ha recordado que en marzo de 2025 el PSOE presentó en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo una iniciativa, aprobada con aportaciones del PP, para regular las bebidas energéticas en línea con otros países del entorno, promoviendo la homogeneización entre las legislaciones autonómicas que ya han sido aprobadas en algunas comunidades como Galicia o Asturias.

En este contexto, ha señalado que los datos sobre el consumo de estas bebidas deben consolidarse y ampliarse su estudio por franjas de edad y sectores poblacionales con distintos determinantes sociales. "Y en una sociedad cada vez más mediatizada, tanto con la publicidad tradicional como a través de redes sociales, hay que actuar muy coherentemente para desvincular el uso de estas bebidas", ha finalizado.

ENMIENDAS DEL PP

Por su parte, la senadora del PP María del Mar San Martín ha defendido la enmienda presentada por su Grupo, en la que ha pedido analizar el estado actual de la promoción comercial y la publicidad e incluir nuevas líneas de análisis de los datos de consumo. "No solamente revisarlos sino incluirlos para con el objeto de conocer la cantidad como la frecuencia del consumo de este tipo de bebidas", ha añadido.

Además, la enmienda plantea realizar un análisis de la legislación actual, ya que este tipo de bebidas están enmarcadas dentro de las bebidas refrescantes. "Entendemos que debe haber una propuesta de introducción de una categoría diferenciada para estas bebidas energéticas que tantos problemas están dando a la salud de los menores", ha apuntado.

Por último, el diputado de Sumar Rafael Cofiño ha advertido de los riesgos que supone mezclar las bebidas energéticos con el alcohol, lo que, a su juicio, "puede suponer una puerta al consumo de alcohol de forma temprana". En este punto, ha recordado que se encuentra en tramitación la ley de alcohol y menores: "Una ley mayor que es prioritaria".