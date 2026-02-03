La consejera de Cultura lamenta el intento de "descrédito" al que están sometidas las estaciones de esquí

Archivo - Estación de esquí de Fuentes de Invierno. - EUROPA PRESS - Archivo

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez ha denunciado este martes en el Parlamento el intento de descrédito y de puesta en cuestión que están sufriendo las estaciones de esquí asturianas y ha añadido que considera que lo que tanto molesta a Vox y PP es que "se estén dando pasos históricos en el caso de las dos estaciones, actualizando y modernizando las dos estaciones".

Ha recordado que se trata de "dos estaciones públicas --Pajares y Fuentes de Invierno-- con trayectorias y necesidades muy diferentes a las que se está dando una nueva vida afrontando retos e inversiones que suponen, en los dos casos, una reconstrucción y una redefinición integral de las mismas.

Gutiérrez respondía así al diputado de Vox, Javier Jové, que ha vuelto a criticar la gestión del Gobierno socialista en lo que a las estaciones de esquí se refiere. La consejera se ha referido a algunas de las acciones llevadas a cabo para la mejora de las estaciones y ha recordado que en el caso de Fuentes de Invierno desde el 29 de enero está en el BOPA el proyecto de aprovechamiento del dominio esquiable de la estación junto con el estudio de impacto ambiental sometidos al trámite de información pública.

"Se trata de una propuesta que de ser aprobada permitiría posibilidades muy diversas que hoy no son posibles como aumentar casi duplicando los kilómetros esquiables, la construcción de hangares, la cafetería y baños en la zona media, la instalación de una balsa y sistemas de innovación o un futuro acuerdo para la unión con la estación de San Isidro", dijo.

La consejera ha pedido además al diputado de Vox que muestre su respeto no insulte a las presonas al frente de las estaciones de esquí.

Desde Vox, el diputado Javier Jové ha insistido en que las estaciones de esquí asturianas necesitan "un cambio radical en el modelo de gestión, una gestión conjunta y profesionalizada, que debe empezar y el primer paso es por el cese inmediato de la directora general de deportes".

Jové ha manifestado que la consejera "tiene cabreados a todo el mundo", desde los más de mil niños de la Semana Blanca a los que ha dejado tirados y se han tenido que volver porque no abrió la estación; a los miles de esquiadores; a los hosteleros; a las tiendas; a los negocios de alquiler que han perdido más de mil alquileres en los últimos días; a los albergues; a los hoteles; a los monitores.

"Tiene cabreado a todo el mundo, salvo a dos colectivos que están muy contentos con usted: uno, la mafia de vagos que usted ha puesto y ha entregado el control de la estación, que prefieren quedarse calentitos en la oficina, cobrando sin trabajar, en vez de salir a chupar frío y abrir los remontes y, evidentemente, quienes están muy contentos con usted son nuestros vecinos de León, nuestros vecinos de San Isidro, que este invierno están por su ineptitud y su incompetencia, porque tienen San Isidro a rebosar de esquiadores, precisamente porque Pajares no está abierta y todos los que quieren esquiar se tienen que ir a San Isidro", dijo Jové.

El diputado de Vox ha lamentado también la "mala fe y cobardía" de la consejera asegurando que dejó plantada a la convocatoria de la Mesa de la Nieve del lunes de la semana pasada.

Especialmente crítico se ha mostrado el diputado de Vox con el personal a cargo de las estaciones de esquí asegurando que el responsable de explotación de Pajares "no está cualificado y es un peligro para los usuarios" o al director técnico lo ha calificado de "piscinero que no sabe ni ponerse los esquís".