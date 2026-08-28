La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, dimite por motivos de salud

La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, presenta su dimisión. - PRINCIPADO

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Marta del Arco, Consejera de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias, ha presentado su dimisión por motivos de salud. Del Arco llevaba de baja médica desde el 5 de junio. La hasta ahora gerente del ERA, Nerea Monroy será quien la sustituya al frente de la consejería.

Así lo ha indicado en su cuenta dela red X el presidente del Principado, Adrián Barbón, que agradece la labor de Marta del Arco en "una trayectoria ejemplar que empezó hace más de cuarenta años como educadora en la propia Consejería".

"Culmina así su carrera profesional, iniciaba desde la base y que concluye en su etapa como Consejera. Y un dato no menor: toda su trayectoria ha estado ligada a la Consejería de Derechos Sociales. Su Consejería, a la que ha entregado su vida personal y profesional.

Todo mi cariño y mi apoyo para que desde la tranquilidad de la jubilación, puedas hacer frente a los problemas de salud y recuperarte. Gracias, Marta, de corazón, por tu vocación y tu compromiso", escribe Barbón en la red social.

También anuncia que para sustituirla al frente de la Consejería, ha decidido nombrar a Nerea Monroy, que en los últimos tres años ha ejercido como Directora-Gerente del ERA, "demostrando su buen hacer, su empatía y humanidad, su cercanía a las personas mayores, colectivos y asociaciones que están vinculados al entorno del ERA así como a los trabajadores y trabajadoras del mismo".

Recuerda Barbón que Monroy proviene de la misma Consejería y formaba parte del equipo de confianza de Marta del Arco, lo que garantiza el conocimiento de los retos que tenemos por delante en materia de Derechos Sociales y Bienestar en Asturias, como conseguir reducir a 180 días el plazo de resolución de los expedientes de Dependencia.

"Toda mi confianza en Nerea, nueva Consejera, para construir la mejor Asturias", añade el presidente del Principado de Asturias.

La toma de posesión será el próximo Lunes, asistiendo ya la nueva Consejera a la reunión semanal del Gobierno de Asturias.