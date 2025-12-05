La Consejería de Educación reserva 12,14 millones para comedores escolares y amplía su cobertura a junio y septiembre

Archivo - Consejería de Educación del Principado de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación destinará 18,5 millones de su presupuesto para 2026 a potenciar la equidad y seguir financiando tres medidas de marcado carácter social: los servicios de comedor, de transporte escolar y las ayudas al préstamo o adquisición de libros de texto para el alumnado de los centros sostenidos con fondos públicos. La mayor dotación se corresponde con los comedores escolares, con 12,14 millones.

Según ha detallado Ledo, el curso pasado se unificó el precio del menú escolar en 4,5 euros y este se ha ampliado el servicio a septiembre. En 2026, se ofertará por primera vez el ciclo completo de comedor en junio y septiembre. También se consigna una partida específica para el alumnado de la nueva red pública, autonómica y gratuita de Les Escuelines/As Escolías.

Por otra parte, el Principado ofrece en la actualidad 941 rutas de transporte escolar que utilizan a diario 13.462 estudiantes. El presupuesto recoge dos partidas: una de 2,86 millones para financiar el servicio de vigilantes, lo que supone un incremento del 20,17% respecto a este año, y otra de 260.000 euros para ayudas individualizadas (4,84% más). El alumnado beneficiario de estos últimos apoyos ronda los dos centenares.

Respecto a los libros de texto, la consejería consolida las cantidades establecidas este ejercicio, después de haber logrado subvencionar el curso pasado a todos los solicitantes que cumplían las bases. La red pública mantiene el sistema de préstamo, con una partida de 2,73 millones y una asignación equivalente a 110 euros por beneficiario. La enseñanza concertada, por motivos normativos, concede directamente el dinero a las familias, con una asignación total de 596.170 euros.

PRESUPUESTO EDUCATIVO DE ASTURIAS

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha comparecido esta tarde en la Junta General para desglosar las principales partidas del mayor presupuesto de la historia de este departamento: 980,8 millones y un 9,33% de incremento. Según ha afirmado, estas cuentas cumplen el triple objetivo de "garantizar la calidad del sistema, atender las necesidades de una comunidad educativa cada día más plural y diversa y reconocer de forma explícita la labor docente".

La consejería destina 2,87 millones a la formación permanente del personal docente y a mantener la red de Centros del Profesorado y Recursos (CPR). En términos absolutos, la partida se reduce tras concluir la aportación de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), pero aumenta un 10% si se contabilizan exclusivamente los recursos propios respecto a este año.

Los fondos para la capacitación digital del profesorado han permitido acreditar a casi 11.000 personas en los diferentes niveles, lo que supera el hito establecido por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.