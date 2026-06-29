La Consejería de Movilidad licita en más de 275.000 euros las obras de mejora del acceso a San Tirso de Abres

Infografía del proyecto. - PRINCIPADO

OVIEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado en 275.103 euros las obras de ensanche y mejora del vial de acceso a San Tirso de Abres. El plazo establecido para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas finaliza el próximo 16 de julio.

La actuación se va a desarrollar en los 5,7 kilómetros del camino que parte de la localidad de El Llano y llega hasta el puente sobre el río Ouria, ubicado en el límite con el concejo de Vegadeo. La intervención se ha estructurado de forma técnica en dos tramos diferenciados.

Por un lado, en el tramo que comprende del kilómetro 0+000 al 0+800, se ha previsto la ampliación de la plataforma mediante la construcción de una cuneta de hormigón transitable que va a permitir el paso de vehículos, al tiempo que se van a renovar los accesos a las fincas y los caminos ya existentes. Por otro lado, desde el kilómetro 2+570 al 5+700, las tareas se van a centrar en la adecuación del vial y en su acondicionamiento completo para proceder a su posterior pavimentación.