El consejero de Empleo asegura que Windar les ha transmitido "tranquilidad" respecto a las plantas de Asturias

OVIEDO/AVILÉS 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se ha referido al anuncio de Windar de aplicar un ERE a 70 trabajadores y ha asegurado que "obviamente es una noticia que reciben con preocupación", no obstante ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" porque la empresa les ha trasladado que los proyectos y plantas de Asturias no se verán afectadas.

"Estamos en contacto directo con la compañía. La empresa nos traslada que, en principio, las plantas de Asturias, en principio, no se verían afectadas, si bien, obviamente, la noticia de la presentación de un ERE no es una buena noticia", ha dicho Borja Sánchez.

Ha insistido el consejero en que "de momento lo que se les transmite desde la dirección de la empresa es tranquilidad con respecto a los proyectos que se tienen en Asturias" y ha recordado que "hay que tener en cuenta que la planta de La Coruña, donde se va a aplicar este ERE -- aún hay que constituir la mesa de negociación y todavía quedan una serie de pasos-- fue una planta que estaba muy orientada a unos proyectos americanos que saben que tienen pinta de que no se van a realizar".

Por tanto, de momento "lo que ataña a las plantas asturianas sigue su camino", ha dicho Sánchez, que ha incidido en que en conversaciones con el CEO de la empresa, se trata de una noticia que obedece a este entorno que estamos viviendo a nivel solopolítico, a nivel mundial.

"Obviamente, la política de Donald Trump contra los eólicos, digo contra, porque directamente es una forma de energía que no está fomentando, pues ha traído como consecuencia cancelación de contratos y falta de carga laboral, que al final se traduce en estos EREs. También, como se ha manifestado y como se sabe, la entrada de productos de otros países, notablemente de China y del Oriente, de todo el continente asiático, que son productos que hoy por hoy no compiten en las mismas condiciones. Por lo tanto, yo lo que me gustaría sería transmitir, de momento, tranquilidad para las plantas asturianas", dijo.

Ha asegurado que el gobierno de Asturias está haciendo lo posible porque Windar sea una empresa competitiva y no hace nada se le acaba de conceder una subvención millonaria para una futura inversión en Avilés, en el entorno del puerto de Avilés.