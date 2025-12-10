El Consejo Asesor de Artesanía aprueba 12 nuevas inscripciones en el registro autonómico, ocho de ellas de mujeres

Archivo - Azabache, joyas tradicionales, cigua, figa, amuleto. - EUROPA PRESS. - Archivo

El Consejo de Artesanía, el órgano regional de asesoramiento y apoyo a este sector, aprobó este miércoles la incorporación de doce nuevas inscripciones al Registro de Empresas y Talleres Artesanos del Principado.

En la reunión, presidida por la directora general de Empresa y Comercio, Aranxta González Montell, se dio el visto bueno a la incorporación al registro de tres profesionales de la cerámica, dos de azabachería y uno de los siguientes oficios: confección de trajes regionales; joyería; bisutería; estampación; marroquinería; dibujo; y cartelismo.

Todas las solicitudes fueron informadas favorablemente. Con esas nuevas incorporaciones, el total de inscritos en el registro autonómico asciende ya a 242 personas y entidades.

En los últimos años se constata una mayor presencia de mujeres emprendedoras en los oficios artesanos. De hecho, de las doce nuevas incorporaciones ocho han sido mujeres, tres hombres y la última corresponde a una comunidad de bienes.

El Consejo de Artesanía se reúne anualmente en dos ocasiones en calidad de órgano consultivo y de participación de las asociaciones más representativas del sector artesano. Además del estudio de las solicitudes, en la reunión se ha analizado el desarrollo de los trabajos de elaboración de un plan estratégico para el sector.

En la reunión se ha acordado poner en marcha un grupo de trabajo para avanzar en la elaboración de este documento.

Por otro lado, el Gobierno de Asturias ultima el lanzamiento de una nueva campaña de apoyo y visibilización de los oficios artesanos con el lema 'Asturias, hecha a Mano'.

La campaña coincide con las festividades navideñas y la celebración de diferentes mercados artesanos en todo el Principado, el periodo de mayores ventas y actividad para los profesionales de la artesanía.