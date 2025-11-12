El Consejo Asesor de Comercio consensua las diez aperturas en domingos y días festivos para 2026

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor de Comercio ha consensuado este miércoles los diez días que los establecimientos comerciales podrán abrir en Asturias en festivos y domingos en 2026.

La propuesta presentada al consejo por la directora general de Empresa y Comercio, Arantxa González Montell, establece las siguientes fechas en las que cada comerciante determina libremente el horario de apertura: 4 de enero, 11 de enero, 2 de abril (Jueves Santo), 16 de agosto, 12 de octubre, 2 de noviembre, 29 de noviembre, 8 de diciembre, 20 diciembre y 27 de diciembre.

En este organismo, además del Gobierno, están presentes todos los ámbitos y subsectores comerciales (pequeño comercio, supermercados y grandes empresas de distribución), la patronal Fade y los sindicatos UGT y CCOO.