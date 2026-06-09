El Consejo Escolar de Avilés hace balance del curso

Consejo Escolar - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Educación de Avilés, Juan Carlos Guerrero, ha presidido este martes la reunión del Consejo Escolar municipal, que como es habitual se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Ha sido una sesión dedicada a hacer balance del curso escolar 2025-2026, que finalizará en los próximos días, y que ha estado repleto de actividad y propuestas impulsadas por el Servicio de Educación.

El jueves 21 de mayo tuvo lugar el festival escolar Abilius Polis, el tradicional encuentro de cierre de las actividades extraescolares que en este curso se han desarrollado en los 14 centros educativos públicos de Infantil y Primaria de Avilés y el CPEE San Cristóbal. Contó con una exhibición abierta en la que el alumnado demostró todo lo aprendido durante el cursos en las actividades extraescolares culturales y deportivas que el Ayuntamiento de Avilés desarrolla en todos los colegios públicos del municipio.

El domingo 17 de mayo, el Estadio Yago Lamela acogió la IX Carrera Solidaria por el Sahara. La iniciativa está enmarcada en el hermanamiento escolar que 15 centros educativos tienen con colegios de los campamentos saharauis. Los servicios municipales de Educación y Cooperación Internacional impulsan desde el curso 2009/2010 el hermanamiento de las comunidades educativas de 15 centros escolares de Avilés y uno de Castrillón con otros tantos centros educativos del Sahara. En esta ocasión se recogieron alimentos perecederos para hacer llegar al alumnado de los campamentos.

Se repartieron 1.299 dorsales, lo que sirvió para recaudar un total de 3.402,55 euros que, como en años anteriores, serán entregados por la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui a todos los centros educativos hermanados, aprovechando el viaje que realizarán en el mes de diciembre. También repartirán los alimentos recogidos.

El Ayuntamiento de Avilés desde el Servicio de Educación ofrece este verano 1.340 plazas repartidas en 4 centros educativos los CEIP El Quirinal, Versalles, Villalegre y La Toba. Tras una evaluación del uso de este servicio durante el verano 2025, el Ayuntamiento de Avilés ha ajustado esta nueva oferta de espacios y número de plazas a las necesidades de las familias que hacen uso de los talleres. Tanto los centros como las familias recibieron toda la información el 4 de mayo y las inscripciones para los dos primeros turnos comenzaron el lunes 18 del mismo mes. En este momento está abierto el plazo para la inscripción de los turnos 3 y 4.

Se encuentra en proceso de adjudicación un nuevo contrato para la prestación del servicio de actividades extraescolares culturales y TÍA (Talleres Infantiles de Avilés) para los cursos 2026/2027 y 2027/2028.

Una de las novedades más significativas es la oferta, desde el comienzo del próximo curso escolar, de una nueva actividad extraescolar en junio y septiembre, denominada "Espacios dinámicos", como complemento a la reducción de jornada lectiva en los centros de Infantil y Primaria, y en continuidad con el servicio municipal de comedor, en aras a facilitar la conciliación familiar durante todo el periodo escolar. Este servicio va dirigido a alumnado matriculado como fijo en los centros que cuentan con servicio municipal de comedor escolar.

Otra de las grandes novedades se producirá en el verano de 2027, cuando los Talleres Infantiles de Avilés (TIA) incorporarán un nuevo turno de tardes. Además, también en relación con los talleres TIA, el nuevo contrato recoge la posibilidad de ampliación en el número de plazas. Se introduce en ambos servicios también un mayor refuerzo a las necesidades educativas especiales (NEE) y una especial atención a las diferentes necesidades del alumnado de Infantil y del de Primaria. Entre los aspectos que se mantienen sin variación respecto al contrato actual se encuentran la exigencia de un protocolo de actuación ante incidencias; la elaboración y ejecución de estrategias de participación del alumnado; la innovación en las actividades y metodologías propuestas y la atención a la diversidad. El contrato cuenta con un presupuesto de licitación de de 593.624,10 euros y un plazo de ejecución de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales.

La concejalía de Educación ha introducido varias mejoras en los pliegos del nuevo contrato para los comedores escolares municipales, que se encuentra actualmente en proceso de adjudicación. Estas mejoras se han realizado atendiendo a las demandas expresadas por las familias del alumnado avilesino.

Se está en proceso de elaboración de los pliegos para la contratación, mediante procedimiento abierto, del transporte con monitor/a del alumnado del CPEE San Cristóbal inscrito en los campamentos que se desarrollen desde las vacaciones de Navidad de 2026 hasta las de Semana Santa 2028. El contrato actual cubre hasta este verano 2026.

Se está en proceso de elaboración de los pliegos para la contratación, mediante procedimiento abierto, del transporte con monitor/a del alumnado del CPEE San Cristóbal inscrito en los campamentos que se desarrollen desde las vacaciones de Navidad de 2026 hasta las de Semana Santa 2028. El contrato actual cubre hasta este verano 2026.