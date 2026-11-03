El Consejo Escolar del Estado avala la creación de especialidades docentes de asturiano y eonaviego

Archivo - Profesores de asturiano reclaman el reconocimiento de la especialidad docente en una concentración en Oviedo. Foto de archivo. - ADAE - Archivo

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar del Estado ha emitido este martes un dictamen favorable a la modificación de los reales decretos que regulan las especialidades docentes de los cuerpos de Maestros, Profesorado de Enseñanza Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas, lo que permitirá avanzar en la creación de las especialidades de asturiano y eonaviego. El dictamen se ha aprobado sin ninguna enmienda a la propuesta del Ministerio de Educación.

CCOO Enseñanza Asturias ha valorado este resultado como un avance en una reivindicación histórica que afecta a más de 300 docentes y que, según el sindicato, acumula más de cuatro décadas de espera. La organización considera que la creación de especialidades propias permitirá establecer un marco específico de reconocimiento profesional y estabilidad laboral para quienes imparten estas lenguas.

Actualmente, estos profesionales trabajan, según denuncia CCOO, con contratos de un máximo de un curso escolar, jornadas parciales, cambios de centro cada año y sin una vía propia para acceder a plazas como funcionarios de carrera. El sindicato sostiene que esta situación genera una precariedad estructural que debe resolverse para garantizar la continuidad de estas enseñanzas en el sistema educativo.

La organización considera que la modificación normativa permitirá avanzar en la resolución de una contradicción entre el reconocimiento y la protección del asturiano recogidos en el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Promoción del Asturiano y la falta de especialidades docentes específicas en la normativa estatal.

El dictamen favorable del Consejo Escolar del Estado supone, no obstante, un paso más en la tramitación, ya que los proyectos de modificación de los reales decretos deberán recibir ahora el dictamen del Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.

CCOO Enseñanza Asturias ha reclamado que se agilice esta última fase para evitar nuevos retrasos y ha advertido de que el contexto político y las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre no deberían suponer un nuevo aplazamiento de la medida.