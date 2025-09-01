El Consejo de Mujeres defiende la trayectoria feminista de Dulce Gallego ante la "cancelación" por parte de Xega

"Necesitamos crear espacios de encuentro, tejer alianzas, acordar objetivos", abogan

GIJÓN, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las entidades que forman parte del Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón, ante el comunicado de la Asociación XEGA que anuncia su no participación en la IV Muestra de Cine Lésbico de Asturias por la presencia en ella de la ex edil gijonesa Dulce Gallego, han expresado este lunes su "rotundo apoyo y reconocimiento" a esta, "por su innegable compromiso personal y político con la igualdad entre hombres y mujeres y con los derechos de la comunidad LGTBI.

"Es precisamente su trayectoria feminista y de izquierdas la que le da legitimidad para participar desde su primera edición en este certamen", han asegurado a través de un comunicado.

Al tiempo, han incidido en que, como ella, creen "firmemente" en la libertad de expresión, por lo que no comparten "esas prácticas cancelatorias que, disfrazadas de 'expresión responsable de ciudadanía', intentan silenciar e invalidar opiniones, debates y razonamientos expulsando a las disidentes del espacio público".

A este respecto, el Consejo de Mujeres se ha mostrado convencido de que las discrepancias y los desacuerdos son necesarios para el avance de cualquier sociedad democrática.

Es más, han recalcado que aquellos espacios en donde la discrepancia y la disidencia son castigados, "se convierten en lugares autorreferenciales que refuerzan identidades a costa del pensamiento crítico y que dificultan el diálogo, la pluralidad de ideas y posiciones y, a la larga, la convivencia y el reconocimiento mutuo".

También han defendido que, en unos momentos "críticos" debido a la progresión de posiciones más reaccionarias contra los avances de las mujeres y el colectivo LGTBI, creen que lo que se impone es "justamente lo contrario". "Necesitamos crear espacios de encuentro, tejer alianzas, acordar objetivos", han apostado.

"Esa ha sido siempre la filosofía que ha guiado la conducta personal y política de Dulce Gallego y, creemos que a esa forma de trabajar debemos apelar para articular respuestas conjuntas a las fuerzas que amenazan nuestros derechos y la propia democracia", han argumentado.