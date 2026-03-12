El Consejo Sectorial analiza las alegaciones al borrador de la Ordenanza de Protección y Bienestar Animal de Gijón

Consejo Bienestar Animal. - AYTO. DE GIJÓN

GIJÓN, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Sectorial de Protección y Bienestar Animal de Gijón se reunió este jueves para revisar las alegaciones y aportaciones al borrador de la futura Ordenanza de Protección y Bienestar Animal del concejo, informando a las entidades representadas sobre cuáles se incorporan al texto y las razones de las desestimadas.

Durante la sesión se examinaron propuestas de entidades del Consejo y del proceso de participación ciudadana, aceptándose la del CSIC sobre la prohibición de perros en la playa de El Rinconín por sus valores ambientales y naturales, así como las del Gobierno del Principado de Asturias --planteadas verbalmente por la Consejería de Medio Rural--, que se oponen a perros en todos los arenales por motivos sanitarios.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, destacó que "el objetivo de esta fase es analizar con detalle todas las aportaciones recibidas y valorar su incorporación al texto, dentro de un proceso participativo que permita mejorar el contenido de la ordenanza".

Añadió que "estamos cumpliendo con cada uno de los pasos previstos en la elaboración de la norma, garantizando la participación de los colectivos implicados y la máxima transparencia en la tramitación".

PRÓXIMAS FASES

Se avanzó en la organización de las siguientes etapas: analizar alegaciones de servicios, organismos, empresas y entidades municipales para completar el texto, y elevar el borrador a la comisión municipal para debate, enmiendas políticas y aprobación definitiva en Pleno.

Pintueles subrayó que "la voluntad es que el texto final sea el resultado de un proceso riguroso y participativo, que permita contar con una ordenanza actualizada y consensuada para la protección, el bienestar animal y la convivencia en el concejo".