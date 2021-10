Los Consejos de Participación debaten nueve propuestas viables para el presupuesto municipal de 2022

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro Consejos de Participación de Zona de Avilés debatirán y priorizarán las nueve medidas y actuaciones que han obtenido la calificación de viables por parte de los Servicios Municipales correspondientes.

Se incluirán en el Presupuesto del Ayuntamiento de Avilés de 2022 las que cuenten con mayor respaldo en estos Consejos, que se reúnen los días 18, 19, 20 y 21 de este mes, presididos por el Concejal de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional, Jorge Luis Suárez Alonso.

Entre las propuestas que no pasan a debate, 7 se referían al Plan de Movilidad; 8 se ubican en terrenos que no son de titularidad o competencia municipal, 4 se trasladan al Servicio de Mantenimiento (al no tratarse de inversiones); 11 no son viables por diferentes motivos y, finalmente, otras 5 son sugerencias.

En el proceso de presupuestos participativos, realizado entre abril y mayo, se recogieron 44 aportaciones, a través de la web www.avilesparticipa.org. Las y los componentes del Grupo de Trabajo, representantes de los cuatro Consejos de Zona de Avilés, trabajaron en su estudio, clasificación y valoración inicial antes de pasar a valoración técnica, unificando propuestas coincidentes. Tras esta valoración, se pasan a informe de viabilidad técnica un total de 37 propuestas.