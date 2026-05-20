El Conservatorio acoge este viernes el recital del pianista David Bermúdez Gurdzhiya

David Bermúdez - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón acogerá este viernes 22 de mayo un recital del joven pianista David Bermúdez Gurdzhiya, ganador de la categoría juvenil de la I edición del Concurso Nacional de Música en la especialidad de piano, celebrado el pasado año en Avilés.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, el concierto tendrá lugar en el auditorio del centro y la entrada será libre hasta completar aforo, previa reserva a través de la web del conservatorio.

David Bermúdez Gurdzhiya, nacido en Oviedo en 2009 y perteneciente a la cuarta generación de una familia de músicos, está considerado una de las jóvenes promesas del piano español. Inició sus estudios musicales a los cuatro años en la Escuela de Música Viva Tchaikovsky de Gijón bajo la tutela de Natalia Mazoun y, desde entonces, ha desarrollado una brillante trayectoria artística y académica.

Entre sus reconocimientos destacan el tercer premio en el I Concurso y Festival Internacional de Piano de La Rioja (2019), el Diploma de Honor del Concurso Ricard Viñes Kids & Youth 2022, el segundo premio en el XX Festival-Concurso Internacional de Piano Villahermosa y, en 2025, el primer premio del I Concurso Nacional de Música Rotary Club Ciudad de Avilés.