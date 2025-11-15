El Conservatorio Superior de Música del Principado llenará Oviedo de música del 17 al 21 de noviembre

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) - El Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias (Consmupa), institución de referencia en la enseñanza musical superior en Asturias, se prepara para su gran semana cultural en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Del 17 al 21 de noviembre, el centro se transformará en un escenario con un objetivo claro: derribar barreras, sacar el talento de sus aulas y acercar la experiencia musical a toda la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes.

Con este entusiasmo como linea de acción, el Consmupa ha organizado un ambicioso programa que incluye más de un centenar de actuaciones musicales protagonizadas por sus alumnos, los futuros músicos profesionales de la región.

Desde el lunes 17 a las 10:00 horas de la mañana hasta el jueves 20 a las 15:00 horas, el vestíbulo del centro contará con una banda sonora permanente a cargo de estudiantes de todas las especialidades.

"Queremos que cualquier persona que entre por la puerta, sea la hora que sea, se encuentre de frente con la música y con el talento de nuestros artistas en potencia", señalan desde la organización.

El jueves 20 de noviembre, la música tomará la calle en una jornada diseñada para sorprender a los viandantes y fusionar el sonido del Consmupa con el ritmo de la ciudad.

Los alumnos actuarán en varios emplazamientos emblemáticos: Plaza de Campoamor, Plaza del Ayuntamiento y Corrada del Obispo. Esta semana de Santa Cecilia representa la firme voluntad del Consmupa de ser un agente cultural activo, un centro abierto, dinámico y conectado con la sociedad.

Toda la programación detallada de conciertos y horarios podrá consultarse en la página web y en las redes sociales del Consmupa.