Consumo continúa la tramitación del expediente a Aucalsa por cobrar el peaje íntegro en la AP-66 pese a las obras

Archivo - Argayo del Huerna. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo continuará con la tramitación del expediente abierto a Aucalsa, empresa concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), por el cobro íntegro del peaje a pesar de las obras que merman el servicio. El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha explicado hoy que su departamento evalúa si existen opciones para la imposición de sanciones administrativas.

Esta evaluación se produce tras constatar las deficiencias derivadas de las restricciones de velocidad, la reducción de carriles, la congestión del tráfico y la falta de información en tiempo real para las personas usuarias. Zapico ha detallado que en la actualidad se están analizando las explicaciones aportadas por la empresa concesionaria.

El consejero ha remarcado la compatibilidad de estas actuaciones administrativas con las diligencias judiciales abiertas en relación con la gestión de la autopista de peaje. Según ha trasladado, el proceso que mantiene abierto la Fiscalía "no colisiona para nada" con el impulsado por su departamento. Ha precisado que ambos procedimientos legales disponen de vías independientes para su tramitación.

Finalmente, ha señalado que en los próximos días se concretarán las conclusiones derivadas del examen técnico y jurídico de la documentación aportada por la concesionaria.