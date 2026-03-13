Consumo tramitó 1.694 denuncias en Asturias en 2025 e impuso sanciones por 321.000 euros

El director general de Consumo, Faustino Zapico, presenta en rueda de prensa la Memoria de Consumo de 2025 - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Consumo del Principado tramitó durante 2025 un total de 1.694 denuncias y 335 solicitudes de arbitraje, mientras que las sanciones impuestas por infracciones en materia de consumo alcanzaron los 321.000 euros, según recoge la Memoria de Actividades presentada este viernes por el director general de Consumo, Faustino Zapico.

En rueda de prensa, Zapico ha explicado que el arbitraje de consumo registró 335 solicitudes en 2025, una cifra ligeramente superior a las 328 del año anterior, y ha subrayado la utilidad de este sistema para evitar procesos judiciales. "El arbitraje ahorra tener que entrar en procesos que se dilatan en el tiempo y son costosos", señaló.

Actualmente 1.358 empresas están adheridas al sistema arbitral en Asturias, lo que representa en torno al 3% del total, según ha detallado. En cuanto a la tipología de conflictos, las reclamaciones se concentran principalmente en telecomunicaciones, seguidas de otros servicios.

DENUNCIAS DE CONSUMO

Respecto al área de control de mercado, el director general ha indicaddo que las 1.694 denuncias registradas en 2025 suponen una reducción respecto a años anteriores, aunque matizó que la bajada responde en parte a un cambio en el sistema de cómputo. "El volumen de trabajo del servicio de Consumo no bajó en los últimos años", afirmó.

Durante el ejercicio, los inspectores realizaron 21 campañas de control con 282 actuaciones. Además, la Red de Alerta de productos inseguros motivó 212 actuaciones, que derivaron en la retirada del mercado de más de 4.738 productos, posteriormente destruidos.

SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO

En el ámbito sancionador, el Principado impuso multas por valor de 321.000 euros. Zapico ha destacado que 15 de las sanciones correspondieron al sector de la vivienda, principalmente a agencias inmobiliarias, tras una campaña estatal de inspección.

Según ha explicado, estas sanciones se debieron a cláusulas abusivas o a deficiencias en la información facilitada a los consumidores. "Las inmobiliarias tienen la obligación de cumplir una serie de requisitos y ofrecer determinados niveles de información que en algunos casos no se daban", ha indicado.

PRECIOS DE LOS CARBURANTES

Preguntado por la reciente subida de los precios de los carburantes tras el aumento de la tensión internacional, el director general ha considerado que existe una "especulación tremenda y evidente", aunque ha matizado que la capacidad de actuación de la administración autonómica en este ámbito es limitada y depende en gran medida de medidas que adopte el Gobierno central.