Continúa la búsqueda de la mujer de 56 años que cayó al río Silvestre hace 15 días

Búsqueda de la mujer desaparecida en días anteriores. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Iniciado este sábado el dispositivo de búsqueda de la vecina de San Martín del Rey Aurelio de 56 años que cayó al río Silvestre, afluente del Nalón, tras cumplirse este viernes dos semanas de su desaparición.

Como en días anteriores, el dispositivo centrará sus esfuerzos en el cauce del río Nalón, en ambas márgenes, con especial incidencia en las zonas de acumulación de material.

El operativo está bajo la dirección y coordinación del capitán jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Langreo, con la participación de patrullas de Seguridad Ciudadana de Langreo, Oviedo, Avilés y Pravia.

En las labores de búsqueda intervienen efectivos de las policías locales de San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Pravia y Muros del Nalón, así como Bomberos de Asturias, con un jefe de zona y dotaciones desplazadas desde San Martín del Rey Aurelio, Mieres, Proaza y Pravia, además del helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).