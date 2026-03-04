Controlada una fuga de gas en Ribadesella

Fuga de gas en Ribadesella - SEPA

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Cangas de Onís han controlado una fuga de gas originada en unas obras en la calle El Picu, en Ribadesella.

Preventivamente se indicó a los vecinos que cerrasen las ventanas y no saliesen a la calle hasta que se controlase el escape. Además, se desalojó una casa cercana a las obras, se desvió el tráfico por otra calle y se acordonó la zona. Los bomberos instalaron un acortinador de agua y una línea de apoyo con agua pulverizada mientras se realizaba el control de la fuga.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 11.46 horas. En la llamada, realizada por la Policía Local riosellana, indicaban que en el transcurso de unas obras en la citada calle habían pinchado la tubería del gas.

La Sala 112 del SEP activó a los bomberos y comunicó lo sucedido a los responsables de la empresa suministradora. También informó al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). A las 14.15 horas dieron la fuga por controlada.

Técnicos de la empresa procedieron a cortar el suministro y la dotación procedió, en ese momento, a realizar mediciones para comprobar que ya no había ningún escape ni concentraciones de gas.