Controlada una futa de gas en Luanco (Gozón)

Calle afectada - SEPA

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Avilés, han controlado una fuga de gas originada por las obras que se estaban llevando a cabo en la calle Gijón, en Luanco, Gozón.

Por precaución y mientras llegaban los bomberos al lugar se procedió a acordonar y desalojar la zona afectada. Mientras se controlaba el escape los bomberos colocaron dos acortinadores de agua pulverizada para mitigar los riesgos de la nube de gas.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 09.37 horas. En la llamada indicaban que estaba saliendo gas en la calle. Estaban realizando unas obras y habían picado la tubería.

Tanto la policía local como la empresa suministradora ya estaban avisados y habían enviado a un operario al lugar. La Sala 112 del SEPA activó una dotación de bomberos del parque avilesino que, de camino al lugar, pidió que la Policía Local acordonase la zona.

Tras llegar al incidente informaron que el escape era grande. La Policía Local iba a desalojar toda la calle mientras ellos colocarían acortinadores de agua y buscan las llaves de paso. A las 11.03 horas comunicaron que el escape estaba controlado.

Los técnicos de la compañía suministradora están en el lugar. Tras verificar que ya no hay escape realizando mediciones con el explosímetro retirarán del lugar para regresar a parque. La dotación llegó a base a las 11.43 horas. El incidente, por protocolo, también se puso en conocimiento del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).