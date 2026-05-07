Controlado un incendio en unos apartamentos vacacionales en Ribadesella

Incendio - SEPA

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Llanes, Cangas de Onís y La Morgal, junto al jefe de zona del oriente, han controlado un incendio originado en unos apartamentos vacacionales ubica dos en las inmediaciones del parque de La Atalaya, en Ribadesella.

El fuego calcinó por completo el edifico de tres alturas. Los bomberos sanearon la fechada y refrigeraron. Han llenado el inmueble de espumógeno para bajar la temperatura y evitar reproducciones.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 03.10 horas de esta madrugada. En la llamada indicaban que estaban viendo salir mucho humo y llamas del segundo piso de un inmueble de tres alturas.

Se trata de unos apartamentos vacacionales. La Sala 112 del SEPA activó una dotación del parque de Bomberos de Llanes y paralelamente un vehículo de altura desde el parque central de La Morgal. También se activó otra dotación, con una autobomba desde el parque de Cangas de Onís.

Cuando los bomberos de Llanes llegaron al lugar el incendio ya estaba completamente desarrollado. Hasta el incidente, al frente del dispositivo, se desplazó el jefe de zona del oriente. El mando de bomberos informó, a las 04.21 horas, que el incendio estaba controlado.

Parte de las dotaciones retiraron entonces a sus bases. El incidente se puso en conocimiento de la Guardia Civil y a título informativo, ya que no había personas afectadas, del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).