Convocada la décima edición del Premio de Artes Plásticas Museo Barjola

Archivo - Museo Barjola, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Barjola, ubicado en Gijón, ha anunciado este lunes la convocatoria de la décima edición del Premio de Artes Plásticas que convoca este equipamiento museístico.

El premio, dotado con 6.200 euros, está dirigido a artistas plásticos asturianos o residentes en el Principado y las candidaturas pueden ser individuales o colectivas, según una nota de prensa del Museo Barjola.

La convocatoria tiene como finalidad la selección de un proyecto expositivo original concebido para la Capilla de la Trinidad del citado museo.

Las personas interesadas tienen hasta el día 8 de junio de 2026 para presentar sus solicitudes, que deberán incluir, entre otra documentación, un currículum vitae, un dossier gráfico y una memoria detallada del proyecto.

La convocatoria completa puede consultarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) a través del siguiente enlace: https://miprincipado.asturias.es/bopa/2026/04/08/2026-02746.....