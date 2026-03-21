Convocada en Gijón una marcha en defensa del autocaravanismo ante el aumento de restricciones

Archivo - Autocaravanas y furgonetas en la playa de Verdicio, en Gozón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Club Autocaravanista del Principado de Asturias (CAPA) ha convocado una marcha en defensa del autocaravanismo este sábado en Gijón para exigir al Ayuntamiento que retire los gálibos y adapte su ordenanza a la legislación vigente.

La convocatoria responde al "incremento progresivo de restricciones" que tienen como objetivo la "exclusión y discriminación del turismo itinerante", así como a la falta de conocimiento sobre esta forma de viajar por parte de algunos responsables públicos.

La marcha partirá a la 11.00 horas del Polígono La Peñona y de Roces-Porcey, y pretende visibilizar el malestar del colectivo por unas medidas que consideran discriminatorias y contrarias a la normativa estatal y europea, así como al principio de igualdad ante la ley.

En este sentido, CAPA defiende que el autocaravanismo es un modelo de turismo "responsable y sostenible", avalado por diversos estudios, y recuerda que estacionar no es acampar. Asimismo, cita la Instrucción PROT 2023/14 del Ministerio del Interior, que establece que las autocaravanas pueden estacionar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo y que las ordenanzas municipales no pueden contradecir dicha normativa.

La organización sostiene además que se trata de una actividad "legal y legítima", protegida por el principio de igualdad ante la ley, y reclama que cesen las limitaciones que, en su opinión, vulneran los derechos de las personas usuarias de este tipo de vehículos.

Finalmente, desde la organización han hecho un llamamiento a la participación, subrayando que esta movilización "no será la única acción" que emprenderán y animando a acudir en mayor número como respuesta a las limitaciones impuestas.