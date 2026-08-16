Convocada la III Bienal de Pintura Junta General del Principado de Asturias 2026

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OVIEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha convocado la III Bienal de Pintura Junta General del Principado de Asturias 2026 con el objetivo de favorecer la creatividad artística, promover la difusión de la pintura y ayudar a los artistas en su trabajo y proyección. La convocatoria establece dos galardones económicos: un primer premio dotado con 12.000 euros y un segundo premio de 8.000 euros, ambos sujetos a la legislación fiscal vigente. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del parlamento autonómico para su incorporación al fondo de arte de la institución.

Podrá participar en el certamen cualquier persona mayor de edad nacida o residente en España antes del cierre de la convocatoria. Es requisito indispensable que los autores se inscriban en el certamen a través del correo electrónico.

Los aspirantes deberán presentar una sola obra original e inédita, no premiada ni publicada previamente ni inscrita en otros concursos. La técnica pictórica y el tema serán libres, y las dimensiones del trabajo no podrán ser inferiores a 40 centímetros ni superiores a 150 centímetros por ninguno de sus lados. Además, los cuadros deberán entregarse debidamente protegidos o enmarcados, sin cristal ni elementos externos ajenos al soporte.

El periodo de inscripción telemática permanecerá abierto desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 2 de octubre de 2026 a través de la dirección de correo electrónico habilitada en la página web oficial de la institución. Junto a los datos personales, los candidatos deberán adjuntar en un archivo comprimido tres fotografías de la obra en formato JPG, además de poder incluir de forma optativa un archivo con hasta cuatro imágenes de trabajos realizados en los tres años anteriores a modo de currículum visual. La realización de este trámite telemático resulta indispensable para poder optar a la selección física posterior.

A partir de la documentación enviada por correo electrónico, un jurado evaluará las propuestas y realizará una preselección basada en criterios de calidad para determinar qué piezas se examinarán presencialmente. Los autores seleccionados recibirán la notificación oportuna con las instrucciones y la fecha límite para hacer llegar sus obras, las cuales deberán incluir en el reverso un sobre cerrado con sus datos personales, trayectoria artística, detalles de la pieza y una declaración jurada de originalidad, según las bases del concurso consultadas por Europa Press.

El jurado estará compuesto por tres vocales con voz y voto -dos de ellos procedentes de instituciones ajenas al Principado de Asturias- y un secretario con voz pero sin voto. Una vez revisadas las obras recibidas, el tribunal elegirá hasta un máximo de veinte finalistas que se exhibirán en la sede parlamentaria dentro de las Jornadas de Puertas Abiertas. Entre los finalistas se propondrá la concesión de ambos galardones, cuya resolución oficial firmará la Presidencia de la Junta General antes de su publicación en el boletín oficial del parlamento.