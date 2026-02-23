Convocada una nueva manifestación en Feten para visibilizar la situación "límite" de las escuelas de 0 a 3 años

Archivo - ESCUELA INFANTIL DE CONTRUECES - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Gijón ha anunciado este lunes la convocatoria de una nueva concentración, a las 19.00 horas del próximo día 27, coincidiendo con la clausura de Feten, para llamar la atención sobre la situación "límite" que se vive en las escuelas infantiles de cero a tres años y para reclamar soluciones.

El citado Comité, a través de una nota de prensa, ha animado a trabajadoras, familias y ciudadanía a participar como ya lo hizo en la convocada este pasado domingo en el paseo de Begoña.

Sobre esta última movilización, han resaltado la participación en la concentración que demuestra, según el Comité, que "la comunidad educativa está unida y que no está dispuesta a permitir que este servicio público esencial continúe deteriorándose".

Sobre los problemas en estas escuelas, han advertido de que las bolsas de empleo están "agotadas" y de que la falta de cobertura de las bajas se ha agravado hasta niveles "insostenibles".

"Las escuelas infantiles atienden a niños y niñas de muy corta edad que requieren estabilidad, continuidad y una atención altamente especializada", han llamado la atención.

"La ausencia de personal suficiente compromete la calidad del servicio y sobrecarga a las plantillas, que llevan tres cursos consecutivos arrastrando este problema sin que se hayan adoptado soluciones efectivas", han advertido.