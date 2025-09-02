Convocada la quinta edición de los Premios Radar, con 80.000 euros para empresas innovadoras

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, presenta la quinta edición de los Premios Radar. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha lanzado una nueva convocatoria de los premios Radar a la innovación emprendedora en Asturias, dotados con 80.000 euros. El Principado promueve estos galardones a través del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Asturias) y de la Agencia Sekuens con el objetivo de "impulsar, reconocer y fomentar las iniciativas de carácter empresarial en la comunidad".

Se trata de un programa que anualmente recibe medio centenar de solicitudes, con la idea de acercar el conocimiento al mercado como forma de generar riqueza y empleo. Según ha informado el Principado en nota de prensa, la iniciativa permite identificar, además, perfiles innovadores dispuestos a transformar su conocimiento en proyectos empresariales.

El plazo para presentar candidaturas finaliza el 10 de octubre y la entrega de galardones se celebrará el próximo 14 de noviembre en el Hotel de la Reconquista de Oviedo.

Los premios se dividen en tres categorías que reconocen el talento emprendedor, tanto de investigadores como de jóvenes empresas innovadoras.

Se trata de 'Premio Radar Spin-off', un premio de 15.000 euros dirigido a descubrir investigadores con inquietudes empresariales y entidades con voluntad de generar proyectos empresariales de base tecnológica; 'Premio Radar a la mejor Empresa de Base Tecnológica (EBT)', de 25.000 euros y dirigido a apoyar los mejores proyectos de firmas de base tecnológica (EBT) con el fin de que Asturias desarrolle un nuevo tejido empresarial con mayor valor añadido y empleo cualificado; y 'Premio Radar EBT Impacto', que con 15.000 euros está dirigido a empresas innovadoras con impacto positivo en el territorio con resultados relevantes y sostenibles en términos de impacto económico, ecosistema de innovación, alineación con sectores estratégicos regionales, impacto social y ambiental e impacto reputacional y posicionamiento.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha destacado que estos premios son "una clara apuesta por acercar el conocimiento al mercado como forma de generar riqueza y empleo en Asturias". Además, ha recordado que son una vía para identificar personal investigador con inquietudes de llevar los resultados de su trabajo al mercado y ponerse al frente de una posible spin-off.

QUINTA EDICIÓN DE LOS PREMIOS RADAR

Se trata de la quinta edición de estos premios, a la que han concurrido un total de 178 candidaturas. Desde sus inicios, ha entregado 320.000 euros a 16 iniciativas innovadoras.

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), como entidad de referencia en el apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras, ha logrado apoyar un total de 815 proyectos de base tecnológica y mantiene, en los últimos años, un ritmo sostenido anual de puesta en marcha de una quincena de compañías hasta conformar una comunidad integrada por más de 200 sociedades.