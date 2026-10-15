Convocada la tercera edición de las becas para estudiantes deportistas de Gijón de Fundación Gijón Rural-PDM

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, presenta las becas para jóvenes deportistas de la Fundación Gijón Rural-PDM, junto al director de la Fundación, Toño Migoya, y la técnico del PDM, Laura Lorenzo. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, ha presentado este jueves las becas para jóvenes deportistas gijoneses que convoca la Fundación Gijón Rural y el Patronato Deportivo Municipal (PDM).

Pañeda ha resaltado que se dan estas aportaciones económicas para estudiantes deportistas que no son solo buenos en su deporte sino también en sus estudios.

Así lo ha indicado, durante la presentación de las becas en el Consistorio gijonés, acompañado del director de la Fundación Gijón Rural, Toño Migoya, y la técnico del PDM, Laura Lorenzo.

Migoya, por su parte, ha explicado que becan a un total de 25 alumnos deportistas empadronados en Gijón y que desarrollen carrera deportiva en el municipio gijonés.

Como novedad, en vez de recibir el importe en una cuenta bancaria de Caja Rural Gijón, se les entregará el dinero a través de una tarjeta regalo, gracias a un convenio con la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, para gastar en el comercio gijonés.

En total, de las 25 becas, diez son de primera categoría con un importe de 300 euros, y otras 15 de 250 euros. La cuantía global de las becas es de 6.000 euros.

A estas becas podrán optar deportistas, nacidos entre los años 2010 y 2014 y que estén estudiando en Gijón. El plazo de solicitud se abrirá el próximo día 19 y permanecerá abierto hasta el 9 noviembre, en la web del Ayuntamiento gijonés. La entrega de estas becas tendrá lugar el próximo 23 diciembre.