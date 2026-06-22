Convocatoria y Sumar exigen al Principado que "haga su trabajo" y elabore ya el proyecto de explotación para TYC Narcea

El portavoz parlamentario de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, junto al diputado de Sumar en el Congreso, Rafa Cofiño, y el representante de CCOO en TYC Narcea, Carlos Menéndez, en el Campo de Sanfracisco, de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Convocatoria por Asturies, Xabel Vega y el diputado de Sumar en el Congreso, Rafa Cofiño han reclamado este lunes al Gobierno asturiano que resuelve mientras el Instituto de Transición Justa, ICJ, dirime si TYC Narcea tiene o no que devolver las ayudas, la Dirección General de Minas y la Consejería de Industria "hagan su trabajo y vaya preparando el proyecto de explotación que es tan necesario para continuar con el empleo".

Lo han hecho tras reunirse con la plantilla de TYC Narcea acampada en el Campo de San Francisco, de Oviedo. En este sentido el delegado de CCOO de TYC Narcea, Carlos Menéndez, ha incidido en que será a finales de septiembre cuando el ITJ de su respuesta sobre la obligación de devolver o no las ayudas y lo que quieren es que cuando llegue ese momento el proyecto de explotación esté encima de la mesa, ya preparado para poder empezar a trabajar.

Xabel Vegas ha incidido en que estamos hablando del futuro de toda una comarca y del mantenimiento de 70 puestos de trabajo. "Ahora lo que tiene que activarse es la Dirección General de Minas ponerse las pilas con ese proyecto de explotación sacar la información pública hacer todos los trámites para cuando responda el ITJ tenerlo activado ya inmediatamente y que los trabajadores no tengan que esperar", ha insistido.

En la misma línea Rafa Cofiño ha manifestado que lo que les preocupa es que ante situaciones de precariedad laboral como esta de TYC Narcea, las administraciones tienen que dar certezas a los trabajadores y no pueden mantener una situación de desconcierto como es el que estamos observando.