La cooperación al desarrollo en Asturias crece un 42% desde 2020, pero sigue lejos de los niveles previos a 2008

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OVIEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cooperación descentralizada en el Principado de Asturias presenta una trayectoria de crecimiento en el ámbito autonómico pero marcada por la heterogeneidad y la volatilidad en el ámbito municipal, según se desprende del 'Informe anual sobre la cooperación descentralizada al desarrollo en Asturias 2025' de la Coordinadora de ONGD de Asturias (Codopa).

La Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global reconoce expresamente la cooperación descentralizada como una de las fortalezas del sistema español, resaltando el papel de comunidades autónomas y entidades locales en la creación de alianzas y en la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global (EpDCG).

En el ámbito autonómico, la Ley del Principado de Asturias 4/2006, de 5 de mayo, de Cooperación al Desarrollo orienta los presupuestos regionales hacia estos compromisos de solidaridad internacional.

El informe precisa que el compromiso de la Ley 1/2023 de destinar al menos el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte de 2030 y la previsión de asignar un 10% a acción humanitaria corresponden a España en su conjunto. Por tanto, no constituyen obligaciones jurídicas individualizadas para cada comunidad autónoma o municipio, aunque las aportaciones locales computan para el objetivo global y sirven como referencias estratégicas para evaluar el esfuerzo regional.

En el Principado, la cooperación autonómica gestionada por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo (AACD) ha pasado de 4,99 millones de euros en 2020 a 7,09 millones en 2025, lo que supone un crecimiento acumulado próximo al 42%.

La evolución presupuestaria de la AACD ha sido sostenida a lo largo de la serie temporal: 4,99 millones en 2020; 5,19 millones en 2021; 5,42 millones en 2022; 5,89 millones en 2023; 6,75 millones en 2024 y 7,09 millones en 2025.

La inversión por habitante refleja este mismo comportamiento, aumentando desde los 4,91 euros en 2020 hasta los 6,98 euros por habitante en 2025, configurando un avance de carácter estructural.

Sin embargo, esta tendencia se halla todavía lejos de recuperar los montantes anteriores a 2008, periodo en el que Asturias llegó a destinar más de 13 millones de euros a la cooperación con un presupuesto autonómico global significativamente inferior.

Asimismo, el incremento absoluto no se ha traducido en un aumento equivalente de su peso relativo en las cuentas regionales. En 2025, la cooperación representaba aproximadamente el 0,11% del presupuesto autonómico, situándose ligeramente por debajo del ejercicio anterior; lo que refleja que el incremento de los recursos destinados a solidaridad avanza a un ritmo inferior al del conjunto de las cuentas autonómicas.

El informe destaca que el principal reto autonómico consiste en lograr que esta política gane peso relativo y disponga de una senda financiera plurianual que reduzca su dependencia de las decisiones presupuestarias anuales.

En el ámbito local, la radiografía constata que ningún ayuntamiento asturiano cumple su compromiso de destinar el 0,7 % de su presupuesto municipal a fondos de cooperación.

El documento señala un importante retroceso en el Ayuntamiento de Oviedo, cuya partida dedicada a solidaridad representa casi la mitad del presupuesto ejecutado por el consistorio que más fondos aporta a nivel municipal, que es Gijón. El Ayuntamiento gijonés concentra el 67,52% de toda la ejecución municipal analizada en el Principado.

El Ayuntamiento de Avilés se mantiene en un 0,30% de su presupuesto dedicado a cooperación, caracterizándose por la estabilidad de su financiación. El municipio avilesino destina casi el 80% de su asignación a la convocatoria abierta de proyectos y reserva un 10% a Acción Humanitaria, alineándose con las referencias de la Ley 1/2023. Además, reserva cerca de un 5% a ayuda directa al Pueblo Saharaui e incrementa hasta casi un 7% los fondos orientados a EpDCG.