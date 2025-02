La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies advierte de altos niveles de benzeno en Oviedo

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha alertado este miércoles de que los niveles del "cancerígeno" benzeno "están disparados" en Oviedo "sin que las administraciones responsables tomen medidas".

Sostienen que en la zona de Ventanielles se alcanzó un valor de 33,4 g/m3 de este peligroso contaminante y en la zona de Trubia se alcanzó un valor de 20 g/m3.

El valor límite recomendado en media anual por la NR es 1,7g/m3 (valor estimado asumiendo como riesgo aceptable). La Organización Mundial de la Salud recomienda no exponerse a ninguna concentración de este hidrocarburo, ya que no encuentra ningún nivel de concentración de benceno en el aire por debajo del cual no se prevean consecuencias adversas para la salud, debido a su alto potencial cancerígeno.

El benceno es un compuesto orgánico potencialmente carcinogénico que, tras ser inhalado y después de exposiciones prolongadas, puede ocasionar graves efectos sobre la salud humana, ya que afecta al sistema nervioso central y a la normal producción de células sanguíneas, puede deteriorar el sistema inmunitario y dañar el material genético celular, lo que a su vez puede originar determinados tipos de cáncer (leucemia) así como malformaciones congénitas.

La coordinadora señala que la estación de Trubia sigue presentado el peor valor de toda Asturias desde que hay medidor de benceno, con una media anual en el año 2024 de 3 g/m3, lo que supone un incremento del 11% respecto a 2023.

"Las administraciones responsables de la gestión de la calidad del aire (el gobierno regional y los Ayuntamientos) son las responsables de evitar -o empeorar- un caso grave de salud pública como este. En la actualidad, la cantidad y calidad de los estudios que demuestran cómo afecta la contaminación ambiental a la salud de las personas, al desarrollo de las funciones cognitivas en menores de ocho años y a la calidad de vida de una población, no pueden ser obviados por una clase dirigente que no adopta las medidas necesarias, poniendo así en peligro a la población", afirman desde la coordinadora.