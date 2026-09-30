La Copa del Mundo de Fútbol, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo los días 2 y 3 de octubre

La Copa del Mundo - RFEF

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo albergará la exposición 'Reyes del Mundo' los días 2 y 3 de octubre, que llevará a la ciudad la Copa del Mundo de Fútbol con motivo del partido que celebrará la Selección Española este sábado en el Carlos Tartiere.

Según ha informado el Ayuntamiento de Oviedo a través de una nota de prensa, coincidiendo con el partido de la Selección española ante la República Checa, los ciudadanos tendrán la oportunidad de visitar la exposición y admirar la Copa del Mundo los días 2 y 3 de octubre.

Los aficionados que deseen visitar la exposición lo podrán hacer por orden de llegada. Además, habrá una presentación oficial el día 3 en el Ridea, donde se darán cita el presidente de la RFEF, Rafael Louzán; el presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias; la vicepresidenta del Principado de Asturias y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

Por otra parte, ya ha comenzado la instalación en la Plaza de la Catedral de una fanzone con motivo de la celebración del partido de la Selección que podrá visitarse el próximo sábado y domingo 2 y 3 de octubre, en un espacio de 2.250 metros cuadrados con actividades, juegos, museo, trofeos, tienda oficial y propuestas para todos los públicos.