Copa del Mundo en Oviedo: la exposición en el Auditorio exige registro previo

La exposición de la Copa del Mundo en Oviedo exige registro previo para acceder al Auditorio - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los aficionados que quieran visitar la exposición itinerante 'Reyes del Mundo', que mostrará en Oviedo el trofeo de la Copa del Mundo de fútbol, deberán registrarse previamente para poder acceder al Auditorio-Palacio de Congresos Príncipe Felipe este viernes y sábado, según ha informado el Ayuntamiento.

La inscripción, que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) establece como requisito imprescindible, permitirá acceder a la exposición por estricto orden de llegada. Los interesados pueden registrarse previamente a través de la página habilitada por la Federación.

La muestra podrá visitarse los días 2 y 3 de octubre, coincidiendo con el partido que disputará la selección española ante la República Checa el sábado en el Carlos Tartiere. El viernes estará abierta de 10.00 a 20.00 horas de forma ininterrumpida, mientras que el sábado podrá visitarse de 10.00 a 12.00 y de 14.30 a 19.00 horas.