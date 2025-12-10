El coro del Julián Orbón comparte su música navideña con la Fundación Hospital de Avilés

Archivo - Fundación Hospital de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO/AVILÉS 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Navidad volverá a sonar este año en el corazón de la Fundación Hospital de Avilés. Este viernes 12 de diciembre, a las 19.30 horas, el hall de la entrada principal se transformará en un pequeño auditorio para acoger el Concierto de Navidad del Coro de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio Julián Orbón, una cita abierta a pacientes, familiares y profesionales del centro que por segundo año consecutivo busca llevar música y alegría a quienes viven estos días desde dentro del hospital.

SEgún ha informado el Ayuntamiento de Avilés, el coro, dirigido por Isabel Baigorri y acompañado al piano por Alma González Monzón, ofrecerá un programa cuidadosamente elegido para envolver el espacio en un ambiente festivo y reconfortante.

La velada incluirá páginas de tradición centroeuropea, espiritualidad barroca y villancicos populares que forman parte del imaginario compartido de estas fechas.

Más que un concierto, la iniciativa pretende regalar una pausa en la rutina hospitalaria, un momento de celebración tranquila. La Fundación Hospital de Avilés y el Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón reiteran así su compromiso conjunto con la música como herramienta de cuidado y bienestar, especialmente significativa en una época del año que invita a reunirse.